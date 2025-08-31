◆パ・リーグ 西武１―４オリックス（３１日・ベルーナドーム）

オリックスが接戦を制し、今季２度目のビジター５連勝を飾った。ビジターでの西武戦６連勝は、８連勝した１９９５年６〜９月以来、３０年ぶりの快挙となった。

先発・エスピノーザは５回２／３を１１安打１失点、５奪三振の粘投で５勝目。打線は西川、麦谷に適時打が生まれるなど、１３安打４得点で今季の西武戦勝ち越しを呼び込んだ。

岸田監督は「よく粘れたかな、と思います」と、勝率５割で締めた８月に一定の手応え。９月２日からの８連戦に向け「もっと大変になると思うけど、一戦一戦やるしかない」と引き締めた。

この日は、正二塁手の太田が欠場。ここまで９０試合で打率３割をマークする右打者について、指揮官は「ずっと出ずっぱりですし、全体的に疲労がたまっているというところで、ケアの方にいきました。（次戦からは）大丈夫です」と説明した。

また、２９日からのウエスタン・中日３連戦（ほっと神戸）では、右太もも裏の筋損傷で離脱中の森が実戦復帰。監督は「きょうもゲームに出て問題ないというところ」としつつ、「下（２軍）の意見と、トレーナーさんと、本人のあれ（状態）もありますから、そこ（１軍合流の時期）はまだ分かりません」と話すにとどめた。