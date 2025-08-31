すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が31日、グループ初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を開催することを発表した。12月29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪6公演を行う。

4月2日の東京ドームのステージでデビューした新人グループが、いよいよ独り立ちのときを迎える。すとぷりらとともに5日連続の大型ドームフェス「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」のステージに立っていたが、今回が初めてのグループ単体でのライブ。やなとは「オレたちの新しい挑戦の始まり。挑戦と成長を繰り返して、君を夢の舞台へ連れていけるようにがんばる」と宣言。ゆたくんも「すにすて夢への第一歩」、らおは「オレに、オレたちについてきて」と、高まる思いを口にした。

また、3つめのオリジナル曲「Seven Soul Style!!!」のミュージックビデオ（MV）も、公式YouTubeチャンネルに公開。疾走感あふれる楽曲で、7人の絆と次のステップを表現した。年末までに、まだまだオリジナル曲も増やすなど、ワンマンライブへ向けて準備をしていく。