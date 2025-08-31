『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』でチャリティーランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）を応援するため、グループのメンバーである村上信五さん（43）、丸山隆平さん（41）、安田章大さん（40）、大倉忠義さん（40）が両国・国技館に集まりました。

20年以上、苦楽を共にしてきたメンバーたち。横山さんからマラソンランナー決定の報告を受けた際、すぐに応援のメッセージや、体を気遣うメッセージを送ったといいます。

そして横山さんがゴールを目指す中、メンバーが国技館から励ましの歌を贈りました。披露したのは、横山さんが女手一つで育ててくれた母との思い出と感謝を込めて作詞した楽曲『オニギシ』です。

15年前、大好きな母が急逝。訃報を受けた横山さんはその夜、ライブでセットリストに入っていた『オニギシ』を、涙があふれて歌えなかったそうです。

メンバーに感謝の言葉を伝えたいという横山さんの手紙を受けた村上さんは、「今まであまり話してこなかったことをよくぞこの場で、と思うし、このタイミングでいろんな思いがあったと思う。時間が許す限りメンバーみんなで迎えたい」とコメントしていました。