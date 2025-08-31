ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が３１日、放送された。

この日は俳優・織田裕二をゲストに迎えてタレント・林修がインタビュー。テレビドラマ、映画で大ヒットを記録した織田の代表作「踊る大捜査線」シリーズのエピソードを深掘りした。

織田は自身が演じた青島刑事が愛用していたモッズコートが世間で大流行したことについて「困っちゃって…。（映画シリーズの）３だ、４だとかと撮るときに探したら、もうないんですよね」と苦笑した。

青島刑事のシンボルともなったアイテムだが、織田は「（映画版第１作で）刺されて血ノリをベッタリつけたんですね。汚れを落としたら白茶けちゃったらしくて…。使えないぐらい白くなっちゃって。作るしかないって」と明かした。

さらに映画の名セリフとして知られる「事件は会議室で起きてんじゃない！現場で起きてるんだ！」の１シーンについては「大変だったんですよ。このワンカット、２日がかり。何回やってもオッケーしてくんないですよ。すごい変な動きをしててカメラが。『それとセリフが合ってない』『微妙に違う』とか。『今日は、もう日が暮れちゃったから、また明日やろう』って…」と話していた。