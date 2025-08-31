浴衣姿でポーズを決める（前列左から）Ｒａｉｎ　Ｔｒｅｅの仲俣美希、市原紬希、佐藤莉華、水野乃愛、百瀬紗菜、鈴野みお、遠藤莉乃、片瀬真花、（後列左から）綾瀬ことり、新野楓果、橋本真希、永瀬真梨、吉川海未、朝宮日向、葉山莉瑚　©ＯＶＥＲＳＥ／ＫＩＮＧ　ＲＥＣＯＲＤＳ

　秋元康氏プロデュースの１７人組アイドル・Ｒａｉｎ　Ｔｒｅｅが３１日、都内で「ファンクラブイベント＃８」を開催した。

　Ｒａｉｎ　Ｔｒｅｅにとって８回目となるファンクラブイベントに、暑い夏を吹き飛ばすような涼しげな浴衣姿でメンバーが登場。リーダーの新野楓果から３ｒｄデジタルシングル（タイトル未定）の２０２５年年内リリースがサプライズ発表された。

　綾瀬ことりは「この３ｒｄデジタルシングルをきっかけにたくさんの方にＲａｉｎ　Ｔｒｅｅをもっと好きになっていただけるようにメンバーみんなで制作に取り組みたいと思いますので楽しみにしていてください！」と呼びかけた。

　２４日には、ららぽーと立川立飛で行われた「Ｒａｉｎ　Ｔｒｅｅ真夏のフリーライブ〜君と過ごす初めての夏〜」第２部において、観客動員８７３人を記録。目標にしていた“観客動員７００人以上”を見事に達成し、１周年１ｓｔワンマンＬＩＶＥの開催が発表されたばかり。２週続けての発表にファンから喜びの大歓声が上がった。遠藤莉乃は「フリーライブを通して自分の強みや足りないところを見つけられた。ファンの方の言葉で活動に対してもっと努力することができたので、期待以上のＲａｉｎ　Ｔｒｅｅをこのシングルで見せられたらいいなと思っています」と意気込んだ。