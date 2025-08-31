deadmanが12月21日、東京・大手町三井ホールにて、結成25周年イヤーのグランドファイナルとなる＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」＞を開催する。自身初の“座席有のホール公演”として実施される同公演のチケットが、新曲1曲収録CD付として発売されることが明らかとなった。

deadmanは7月21日の東京・Shibuya DIVE公演を皮切りに、全国ツアー＜deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」＞を開催中だ。これまで小規模劇場にて座席有のFCライブ経験はあるものの、今回のグランドファイナルは初の本格ホール開催ということもあって、演劇的パフォーマンスが展開されることは間違いない。たとえ小さなライブハウスであろうともシアトリカルなパフォーマンスを展開してきた彼らだけに、そのステージに期待が高まるところ。

また当日のセットリストは、25周年を迎えるバンドの現在進行形にしてキャリア総決算的な楽曲セレクトになるだろうとのことだ。

そしてチケットに付属するCD(公演当日配布)には、25年間の総決算とも言える未発表新曲が収録される予定だ。同ツアー初日のMCでaie(G)は「“名古屋系のサウンド”を感じさせる楽曲を作ろうかな」と発言していたが、それが実現される可能性が大きいとのこと。deadman結成前夜の1990年代中盤から2000年代初頭には、“名古屋系”と言われるシーンが存在した。その真っ只中に身を置き、自身のキャリアを形成した彼らから、原点のひとつでもある名古屋系サウンドを存分に発揮した楽曲が届けられる。

チケットのファンクラブ「FUZ」先行予約受付は本日8月31日22:00から。オフィシャルHP先行受付は10月2日13:00から。

■＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」＞

12月21日(日) 東京・大手町三井ホール

open17:00 / start17:30

▼チケット

前売8,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※全席指定

※CD付(公演当日配布)

一般発売日：11月1日(土)10:00〜

【FC先行(1次) イープラス / 抽選】

受付期間：8月31日(日)22:00〜9月7日(日)21:00

【FC先行(2次) イープラス / 抽選】

受付期間：9月15日(月)13:00〜9月21日(日)21:00

【オフィシャルHP先行 ※イープラス / 抽選】

受付期間：10月2日(木)13:00〜10月12日(日)21:00

https://eplus.jp/deadman25-official/

■＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be -birth of the dead-」＞

9月26日(金) 東京・新宿ロフト

▼チケット

前売：6,000円(税込) / 当日：未定

※オールスタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2025年9月13日(土)10:00〜

■25th Anniversary EP「鱗翅目はシアンブルー」

2025年7月21日(月/祝) 発売

※ツアー会場 / 通販限定販売

DCCA-1141 / 5,500円(税込)

通信販売：MAVERICK STORE

https://www.maverick-stores.com/deadman/

▼収録曲

01 dollhouse

02 鱗翅目はシアンブルー

03 黒い耳鳴り

04 to be and not to be

