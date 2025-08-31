2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSが30日、5月リリースのEPアルバム「RAINBOWxCOLORS」の収録曲「NUDIE...」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開した。グループ結成3年で、初の実写MVを制作した。

ファンが長らく待望していたMVが完成した。今作は、5月のぴあアリーナMMコンサートでも、パフォーマンスを披露していた人気曲。映像では、世界観を「水」で表現。ナイトクラブで酒を片手にメロウに歌うメンバー6人の実物が映し出されている。ポップで明るいいつもの姿とは、またひと味違った大人でクールな装いの姿を披露している。

関係者は、MV撮影について「初の実写撮影なので、歌唱シーン撮影には緊張した様子もありました。普段が、明るくぶっちゃけた素顔なだけに、シリアスな表現の撮影に、照れくさそうなメンバーもいました」と明かす。また、メンバーのまぜ太とあっとが、企画担当として、監督や制作スタッフとメンバーの意見をつなぐ調整役も行ったという。

あっとは「おもろいもかっこいいも全部できる最強グループですまん」とコメント。ぷりっつも「みんながいっぱい声を届けてくれたから最高の初実写MVできちゃったよ」と、ファンからのリクエストに感謝した。

AMPTAKxCOLORSは、7月2日に公式YouTubeチャンネルの登録者数が100万人を突破。埼玉・ベルーナドームでの単独ライブ開催を目指して、精力的に活動を続けている。