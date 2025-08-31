歌手・俳優のISSEIがIMP.の松井奏との2人旅で、Number_i神宮寺からもらった粋なサプライズプレゼントを披露。「家宝です」と明かした。

【映像】Number_i神宮寺からもらった実際のプレゼント

30日（土）、7人組グループ・IMP.の松井奏と歌手・俳優のISSEIが“ガチトモ”を目指す特別番組『ガチトモTrip.』#1が放送された。

「TOBE」に所属する2人だが、ほぼ初対面という間柄。そんな2人が「Trip.com」のアプリを活用し、互いに相手を楽しませる旅のプランを1日ずつ考案。現地の人に道を聞いたり公共交通機関を利用するなどして自力で移動しながら交流を深めていく。

2人が訪れたのは地元の激ウマ小籠包店。熱々の小籠包に舌鼓を打ちながら、初めて出会った日の思い出を語り合った。

ISSEIは14歳だった2016年に業界入り。「俺まだちびっこだった（笑）」と言うと、松井は「俺の知ってるISSEIは可愛いちっちゃいISSEIだったから」と、当時の印象を語った。面識があった2人とはいえ、「ちゃんとしゃべったのは今日が初めてかも」と松井。「どんなイメージなの？俺に対してとか、IMP.に対してとか…」と互いを知り合うトークで距離を縮めた。

食事が終わるとISSEIは「この小籠包の店は僕が行きたいと言ったので、お支払いさせてください」と申し出、財布を取り出しながら「ガチMy財布です」とニヤリ。実は「Number_iの神宮寺くんがプレゼントしてくれた」と言い、松井は「お前、それ出したかっただけだな（笑）。自慢だな、完全に」と羨んだ。

TOBE所属のアーティストが集結するライブイベント「to HEROes」で神宮寺勇太と共演したISSEI。「to HEROesの前にお食事に連れてっていただいた。僕も神宮寺さんも好きなブランドがあって、『ネックレスとかジュエリー持ってるんですけど、レザーのアイテム欲しいんですよね』とポロッと言ったら、その3日後ぐらいのリハーサルに紙袋を持ってきて『これDOPEなやつなんだよ』と…」と神宮寺とのやり取りを回顧。「カッコ良すぎて家宝です」と粋なサプライズプレゼントの思い出を披露した。

しかしISSEIは「これ本当にマジで家宝なんですけど…この前レコーディング制作してる時に事務所に一回忘れました（笑）」と大失態を告白。「すぐに取りに帰りました。激焦り！」と明かし、松井から「何してんねん（笑）」とツッコミを受けた。