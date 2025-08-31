8月31日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#2が放送。25歳の経営者美女が、想いを寄せるイケメン美容師に猛アピールする一幕があった。

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

25歳の会社経営者で、タレントの小島瑠璃子に似ていると話題の”ガール”のモエミ。「本気の結婚相手を見つけたい」と意気込みを語っていた。前回の放送では、”見た目だけで気になる男性”として、イケメン美容師・トシヒコを指名していた。

この日は、女性が気になる男性を1人だけ選び、その男性が考えた理想のデートへ行くことに。もし女性の指名が被った場合はグループデートとなるが、当日の待ち合わせまで誰が来るかは知らされない。

初日はトシヒコと2人きりで話す機会はなかったものの、モエミは「やっぱり喋ってみたい」と、ブレずにトシヒコを選択。ピンクのシャツを羽織り、黒い超ショートパンツを合わせた大胆な脚見せスタイルでデートの待ち合わせ場所に現れると、モエミを見たトシヒコは意外そうな表情ながらも笑顔で出迎えた。

2人きりでのデートとなるかと思いきや、そこへもう1人、元アイドルで35歳の”レディ”・アイミが登場。ガールとレディの女性が対面するのはこれが初めてで、お互いに「モエミです」「アイミです」と自己紹介。ライバルながらも、名前が似ていることから親近感が湧いた様子だった。

3人はトシヒコが用意したピクニックデートをすることに。やや気まずい空気が流れる中、モエミが「なんでアイミさんは（トシヒコを）選んだんですか？」と話を振ると、アイミは「個人個人では喋れなかったけど、いつも（交流するとき）横にいる」と隣に座る機会が多かったことを挙げ、「なんか落ち着く」と選んだ理由を語った。

一方、モエミは「私が選んだのは、見た目がタイプ」と恥ずかしそうに理由を告白し、アイミとトシヒコは「あら〜！1番嬉しいやつだよね」「嬉しい」と盛り上がる。モエミは「（初めて見たときから）あ、この人って決めて。最初からずっとブレなくて」と猛アピールし、トシヒコは嬉しさを滲ませた。そんな2人の様子をアイミは複雑な表情で見つめた。

しかし、ライバル同士でバチバチかと思いきや、女性陣は「恋愛では追いかけたい派か」という話題で意気投合。「今日アイミさんでよかった」「私も本当に思ったよ」と、和やかな雰囲気のグループデートになっていた。