¸µÌÚÂç²ð»á¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×°ìÌÐ´ë²è¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥é¥ó´ë²è¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤òË¬¤ì¡¢ËþÂ¤Ê´Ä¶¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä»Ò¶¡¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç½ÅÐ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤é1Ëü±ß¡×¡ÖºÇÂç500µå500Ëü±ß¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÃæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡Ö°ìÌÐJAPAN¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÄ¹Åè¤ä»å°æ²ÅÃË»á¡¢ÆâÀîÀ»°ì»á¡¢¥é¥ß¥ì¥¹»á¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¹â´ß¹¨¹Ô¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½¤ÎÊç¶â¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´À¤«¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡ÖÂÇ¤ÄÊý¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤»¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ëÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥É´ó¤ê¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥é¥ó´ë²è¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Ë¡Ö1ËÜ2Ëü±ß¡×¡Ö1ËÜ5Ëü±ß¡×¤ÈÊç¶â¶â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¹ç·×62ËÜ¡¢Êç¶â¶â³Û¹ç·×108Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¡£