日本で「砂丘」といえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが「鳥取砂丘」。美しい砂の風景と、観光地としての人気は誰もが知るところです。しかし「日本一広い砂丘」は、実は青森県東通村に広がる「猿ヶ森砂丘（さるがもりさきゅう）」なのをご存知でしょうか？

民間人は「立入禁止」

猿ヶ森砂丘は南北17キロ、東西最大2キロという広さを誇り、その面積は鳥取砂丘の30倍に及ぶともいわれています。そんな日本一広い砂丘の知名度がいまひとつなのは、砂丘が「防衛装備庁」の管理する「下北試験場」の敷地内にあり、民間人は許可がなければ立ち入ることができないから。

そもそも下北試験場とは、日本に4カ所（札幌、下北、土浦、岐阜）ある防衛省技術研究本部試験場の一つで、陸海空の戦車や戦艦、戦闘機、防護服などの研究開発が行われる施設です。中でも下北試験場は日本で唯一、火器や弾火薬類の弾道性能を“実射撃”によって検証できる場所。広大な敷地を活かして、年間200日以上の射撃試験が行われています。

試験は主に4つに分かれており、「射撃試験」「弾火薬類を静止起爆させる静爆試験」「ミサイル弾頭・信管の威力性能を確認するスレッド試験」「弾火薬類の落下や銃撃などに対する安全性試験」という内容。どれも日本の防衛にとって不可欠な試験であり、試験場はいわば国防の最前線を支える地といえるでしょう。

猿ヶ森砂丘のある下北半島一体は「下北ジオパーク」に指定され、太平洋、津軽海峡、陸奥湾の3つの海に囲まれるという珍しいエリア。砂丘の立ち入りには許可がいるものの、東通村・尻労（しつかり）地区の高台からはその広大な姿を見渡すことができます。

砂丘内には、かつてのヒバ林が砂に埋もれた様子を観察できる「ヒバの埋没林」や、砂の移動によって水の流れがせき止められてできた、大小さまざまな湖沼があります。訪れる機会があれば、ぜひその風景に触れてみたいですね。