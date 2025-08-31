今季は“主張の強いアイテム”がトレンド♡ 女みあふれる「デコラティブコーデ」を解説！
この秋はガーリーな装いに加えて大人っぽさもまといたい...！そんなコは、大胆で主張が強いものを選ぶのが最適解♡ そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、今っぽな甘辛バランスを楽しめる「デコラティブコーデ」をご紹介します。着回し力の高い万能アイテムをぜひチェックしてみて。
おんなみコンシャス
体のラインがきわ立つシルエットや上品な肌見せ、華やかなあしらいのお洋服など“おんなみ”があふれるファッションのこと。
オトナの女性らしい、無理のない色気を加えることで一気にコーデがレベルアップすること間違いなし♡
デコラリボンか大胆チュールか
この秋、デコラティブなアイテムを選ぶなら“リボン”が“チュール”が正解。なかでも、大胆で主張の強いものを選ぶのがトレンド感たっぷり！あわせるアイテムはシンプルにすると◎。
Cordinate ややボーイッシュも可愛く決まるリボンがお強い
コーデが一気に華やぐパープルのボトムが存在感抜群。ほかのアイテムは白でまとめて、ボトムを引き立たせて。
Cordinate シックなパンツのあわせでチュールを主役に
ボリュームのあるチュールトップスが女性らしさを引き出してくれる。
パンツスタイルをチョイスすれば、盛り感はありながらもスッキリとした印象を作り出せる。
