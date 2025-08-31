今季は“主張の強いアイテム”がトレンド♡ 女みあふれる「デコラティブコーデ」を解説！

この秋はガーリーな装いに加えて大人っぽさもまといたい...！そんなコは、大胆で主張が強いものを選ぶのが最適解♡ そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、今っぽな甘辛バランスを楽しめる「デコラティブコーデ」をご紹介します。着回し力の高い万能アイテムをぜひチェックしてみて。

おんなみコンシャス 体のラインがきわ立つシルエットや上品な肌見せ、華やかなあしらいのお洋服など“おんなみ”があふれるファッションのこと。 オトナの女性らしい、無理のない色気を加えることで一気にコーデがレベルアップすること間違いなし♡

デコラリボンか大胆チュールか この秋、デコラティブなアイテムを選ぶなら“リボン”が“チュール”が正解。なかでも、大胆で主張の強いものを選ぶのがトレンド感たっぷり！あわせるアイテムはシンプルにすると◎。

Cordinate ややボーイッシュも可愛く決まるリボンがお強い コーデが一気に華やぐパープルのボトムが存在感抜群。ほかのアイテムは白でまとめて、ボトムを引き立たせて。 パープルリボンパンツ 19,910円／シウォルイチゼロナナ（HANA KOREA）ハンチング帽 13,750円／ポエジダム（SHOWROOM CHRMR）パンプス 8,910円／RANDA

Cordinate シックなパンツのあわせでチュールを主役に ボリュームのあるチュールトップスが女性らしさを引き出してくれる。 パンツスタイルをチョイスすれば、盛り感はありながらもスッキリとした印象を作り出せる。 ブルーチュールトップス 24,200円／HONEY MI HONEY グレーストライプパンツ 9,900円／MURUA バッグ 31,460円／minitmute（HANA SHOWROOM）パンプス 8,910円／RANDA 撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来