40・50代の通勤服なに着る？→【大人のハニーズ】「高見えブラウス」が正解かも！

きちんと感や上品さも備えたい通勤服。なにを着よう？ と迷ったら、大人女性には【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「高見えブラウス」がおすすめです。ボウタイブラウスと袖プリーツブラウスは、お仕事にはもちろん、学校行事やお呼ばれシーン、デイリーコーデを格上げしたいときにも活躍しそう。ワードローブに備えておくと便利かも。

通勤服の1軍になるかも！ 長く着回せるボウタイブラウス

【GLACIER lusso】「チュニック丈ボウタイ」\4,980（税込）

リボンを結ばずに着用できるボウタイが、上品な華やかさを演出。キラリと光る首元のアクセサリーも高見えをサポート。取り外し可能なので、気分やファッションに合わせたスタイリングを楽しめます。前後差のある裾で、タックアウトスタイルもサマ見え。ボトムスを選ばず合わせやすいブラウスは「なに着よう？」と通勤服に悩んだときも頼りになりそうです。

こなれて見える！ きれいめカジュアルお仕事コーデ

ジャケットをバサッと羽織ってきちんと感を。ジーンズでラフに着崩せば、こなれ感のあるお仕事コーデに。ボウタイがアクセントになるブラウスは、インナーとしても活躍。カーディガンやコートを合わせれば、秋→冬まで長く愛用できそうです。

オケージョンにも◎ エレガントムード漂う袖プリーツブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツブラウス」\4,980（税込）

袖の繊細なプリーツ使いがエレガントな雰囲気を演出。スタンドネックがきちんと感も与えるブラウス。プラスワンでいつものコーデを格上げできそうなブラウスは、お仕事だけじゃなくオケージョンにも着回しOK。「柔らかでさらっとした清涼感のある楊柳素材」（公式オンラインストアより）で作られているため、残暑が厳しい今すぐコーデに活躍しそうです。

ビジネスシーンでも一目置かれそうな好印象コーデ

テーパードパンツを合わせてすっきりと。ブルーのカーディガンをアクセントにきかせれば、清潔感たっぷりの好印象コーデに。ベルト・シューズ・バッグは、上品な雰囲気をまとえるベージュで統一。ミドル世代に似合う、洗練されたオフィスコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i