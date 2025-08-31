今夏にマンUを退団したリンデロフ、アストン・ヴィラ移籍へ！　1年の契約延長OPを含む最長3年契約を締結か

アストン・ヴィラが、現在フリーのスウェーデン代表DFヴィクトル・リンデロフの獲得に近づいているようだ。31日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。



現在31歳のリンデロフは、ヴェステロースSK（現スウェーデン2部）やベンフィカを経て2017年7月にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。昨季は公式戦25試合に出場したが契約を延長することはなく、契約満了に伴い約8年間在籍したマンチェスター・ユナイテッドをフリーで退団した。



報道によると、リンデロフはアストン・ヴィラと2027年6月までの2年契約を結ぶ見込みで、さらに1年間の契約延長オプションも付帯するとのことで、まもなくメディカルチェックを受ける予定とのこと。また、リンデロフはエヴァートンやフィオレンティーナからもオファーを提示されたものの、給与面でアストン・ヴィラへの移籍を選んだという。