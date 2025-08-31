『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の企画として31日、King & Prince の郄橋海人さん（26）がプロデュースした一夜限りの特別パフォーマンス『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』が両国・国技館で披露されました。

約20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される郄橋さんに、 音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが共鳴。国内外から集結した総勢96人が参加しました。

今回、郄橋さんは体調不良のため出演を見合わせ、その熱い思いを継いで、Travis Japanの松田元太さん（26）が参加。短期間の猛練習で見事、パフォーマンスをやり遂げました。

ステージは、松田さんと市川團十郎さん（47）らによる歌舞伎とHIPHOPのコラボからスタート。ダンサーとしても参加しているRIEHATAさんによる振り付けで、BlumioさんやデフダンサーのMAHOさん・梶本瑞希さん・瑚さん、さらに楽器隊も加わり、斬新な世界観を作り上げました。

次に登場したのは、義足のプロダンサー・大前光市さんと世界的ダンサーであり演出家の森山開次さん、フィギュアスケーターで俳優の本田真凜さん（24）。普段、氷上で演技している本田さんは、床の上での表現に緊張した様子を見せていましたが、3人でのコンテンポラリーダンスを堂々とパフォーマンスしました。

続くチアダンスでは、先天性難聴の金丸萌さんが、自身が所属する尚美学園大のチームメンバーとともに出演。アメリカから名門LAラムズのチアリーダーズも来日し、日米トップクラスの共演が実現し、かわいらしくも力強いパフォーマンスで会場をわかせました。

さらに国技館を盛り上げたのが、Travis Japanの川島如恵留さん（30）が参加したサンバとブレイクダンスが融合したブロック。仲見世バルバロスらサンバチームと、障がいがあるブレイクダンサー、イルアビリティーズ・サムカさん、MORIKO JAPANさんとともに、楽しく熱いステージを届けました。

クライマックスは、氷川きよし＋KIINA.さん（47）が歌う、レディー・ガガさんの名曲『Born This Way』にのせて届ける、総勢96人の圧巻のダンス。様々な世界観がミックスされたステージで、国技館を華やかに彩りました。

ステージを終え、郄橋さんの思いを引き継ぎステージに立った松田さんは「表現者の皆さんと郄橋海人とパフォーマンスができて、楽しかったです」とコメント。川島さんは「本当にノーボーダーのなかで表現という絆だけでつながれた」と語りました。