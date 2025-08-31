ミラン、リヴァプールDFのJ・ゴメスの獲得へオファーを提示 移籍の実現はグエイの去就次第か
ミランが、リヴァプールに所属するイングランド代表DFジョー・ゴメスの獲得に動いているようだ。31日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
現在28歳のJ・ゴメスは、イングランド2部のチャールトン・アスレティックの下部組織育ちのセンターバック（CB）。2015年7月にリヴァプールへ移籍すると、徐々に出場機会を増やしていき、公式戦通算242試合に出場して2度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇など多くのタイトル獲得に貢献してきた。
ロマーノ氏によると、ミランがJ・ゴメスの獲得に向けてリヴァプールに対して正式にオファーを提示したとのこと。完全移籍を前提として両クラブで交渉が進行中だという。そのうえで、リヴァプールがクリスタル・パレスのイングランド代表DFマーク・グエイを獲得した場合にのみこの移籍は実現すると主張している。
また、イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏によると、J・ゴメスはミランへの移籍に前向きな姿勢を示しており、移籍が実現すれば2029年夏までの4年契約を締結する見込みだという。
