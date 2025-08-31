お笑い芸人のゴー☆ジャスが30日、X（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ、アイデンティティとのイベントの集客について訂正した。

日本テレビ系「24時間テレビ48」の趣旨に賛同し、日産自動車は、神奈川県横浜市にある日産グローバル本社ギャラリーでチャリティイベントを開催した。30日、ゴー☆ジャスやアイデンティティらが出演するハイタッチ会が行われた。

アイデンティティ見浦彰彦（40）はイベント後、「ハイタッチ会でした。ありがとうございました」と人影のないスペースでゴー☆ジャスと並んだ写真をXで公開。アイデンティティ田島直弥（41）もイベント中に「全然来ねーじゃねーか」などとこぼす動画をアップした。一方のゴー☆ジャスは、「おい！！ジョイマンのサイン会0人事件みたいのやめろ！！！！！！！！3回くらいダーーーーッて波来たろ」「いや！盛り上がったから！！！！スタッフさんもいちばん盛り上がりましたねって言ってたから」と反論し、ある程度の集客はあった旨を主張した。ネット上では、「ドンマイ！！」「まだ助かる」「たのむ！オラに客を分けてくれ〜！！！」といった声が寄せられており、すっかりネタにされている。