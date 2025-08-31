「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）

広島が最下位・ヤクルトに痛恨の連敗。３位タイから４位に転落した。

新井貴浩監督は先発し、４回１０安打５失点でプロ初黒星を喫した常広の改善点に言及した。以下、新井監督の主な一問一答。

−先発・常広は４回５失点。初回は村上も三振に斬ってという立ち上がりだったが。

「一つ一つのボールはいいボールもあった。ただちょっと、やっぱり高かった。一つ一つのボールはいいボールを投げているんで、もう少し低めに集めることができれば、またピッチングは変わってくると思う」

−ビハインドを背負う展開だったが打線は安打が出ている。

「振れている打者も多いし、サク（坂倉）も昨日に続いていいホームランだったし。継続してやっていきたいなと」

−ファビアンがベンチスタート。

「休養も兼ねてというところもあったけど、今日はアンダースローで変則なんで。アンダースローって、ボールを自分のところに呼び込んで打つバッターというのはなかなか難しいところもある。だから、今日は前でさばける打者、あとは足を絡めてというところで羽月と大盛にいってもらいました」

−モンテロが前日の４三振から一夜明けて猛打賞の活躍。

「しっかり前でコンタクトしてるからヒットゾーンに飛んでくれるよね」