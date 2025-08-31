【J１第28節】柏が福岡に逆転勝ち！ 川崎は町田を５発粉砕、清水対鹿島は１−１ドロー決着
Jリーグは８月31日、J１第28節の７試合を各地で開催した。
川崎は町田に５−３と打ち合いを制した。３−３で迎えた78分にエリソンが勝ち越し弾、90＋10分にマルシーニョもネットを揺らし、最後まで攻撃の手を緩めず、勝点３を掴んだ。敗れた町田は３か月ぶりの黒星となった。
湘南対G大阪も点の取り合いに。湘南が一時２点をリードも、後半に４得点のG大阪が５−４で勝ち切った。
浦和はマテウス・サヴィオが挙げた１点を守り抜き、新潟に１−０で勝利。柏は福岡に２−１で逆転勝ち。清水対鹿島、名古屋対FC東京、C大阪対広島はいずれも１−１で引き分けた。
J１第28節の結果は以下のとおり。
▼８月30日開催分
横浜FC ０−０ 東京V
神戸 １−０ 横浜FM
京都 ５−０ 岡山
▼８月31日開催分
清水 １−１ 鹿島
浦和 １−０ 新潟
柏 ２−１ 福岡
川崎 ５−３ 町田
湘南 ４−５ G大阪
名古屋 １−１ FC東京
C大阪 １−１ 広島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
