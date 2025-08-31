「ボートレースメモリアル・ＳＧ」（３１日、若松）

２号艇の白井英治（４８）＝山口・８０期・Ａ１＝が、２コースから差して勝利。２０２２年１２月のグランプリ（大村）以来、通算では４回目のＳＧ優勝を飾った。ボートレースメモリアルはＳＧ初優勝となった２０１４年８月以来、２回目の優勝だが、くしくも同じ若松での戴冠となった。２着には人気を背負っていた１号艇の瓜生正義（福岡）、３着には白井と同支部の大峯豊（山口）が入った。

やはり、エンジンが仕上がった時の白井は強かった。「４日目くらいから回り足も良くなって、仕上がったなって感じでした」と話す通り、すでに準優勝戦前から「問題ないです」と言い切る白井の姿には、並々ならぬ自信があふれていた。

優勝戦は２コースからこん身の差しハンドル。バックで瓜生をとらえて、そのままＶゴールを駆け抜けた。「エンジンには自信があったし、差すにしてもまくるにしても、とにかくしっかりとしたレースをしようと思っていました。少しでも差せておけば、いけると思いました」。

２０２２年１２月に念願のＳＧ・グランプリ制覇を決めたが、そこからは不振が続いた。そんな中でつかみ取った栄光に、自然と笑みがこぼれていた。「ここ２年くらい、全くと言っていいほどグランプリを狙える状態ではなかった。今回の優勝で、やっとスイッチが入ったなって感じです。下半期もさらに気合を入れて頑張りたい」。

３着には今回がＳＧ初優出となった同じ山口支部の後輩・大峯が入った。「それも本当にうれしいです。道中で競っていたのは分かっていたけど、よく３着を取ったなと思います」。自らの喜びだけではなく、後輩の頑張った姿に心から感動する、白井の優しい人柄も垣間見えた。山口支部をけん引するエースとして、これからも力強い走りを水面で見せ続ける。