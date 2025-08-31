◆パ・リーグ 西武１―４オリックス（３１日・ベルーナＤ）

１３安打１２残塁、３戦連続の１得点でオリックス相手に同一カード３連敗。西口監督は試合後、「勝負強さがうちとの違い」と言葉を絞り出した。

打線は初回を除き毎回走者をためるも、５回２死一塁で外崎が左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち返した１点のみにとどまり、７回以降はオリックスのリリーフ陣を打ち崩せず。１点を追う９回は２死一塁から四球と適時二塁打でさらに２点を追加したオリックスに対し、西武は２死一、二塁と好機は作るも無得点に終わり、「最後のところも、２死からも向こうはツーベース打って、フォアボールで（広げて）返されて。勝負強さという点が、やっぱり今のうちとの違い。長打が出ないのがうちの特徴。今までも、あと長打が出てくれればというところで、なかなか長打は出ないけれども単打は出る」と嘆いた。

自身初の２桁１０勝を目指した先発・隅田は５回０／３を９安打２失点で降板し、「なんとしても勝ちたかった」とその後は山田、甲斐野、ウィンゲンターと勝ちパターン投手をつぎ込んだが、９回に守護神・平良がつかまり力尽きた。