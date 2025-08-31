◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜）

快投と怪投。移籍２度目の先発登板だったＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が、２つの“顔”をのぞかせながら７回無失点。阪神時代の２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来１０７３日ぶりの国内白星を手にした。

序盤は文字通りの「快投」だった。初登板だった１７日と同じ中日との対戦。前回は左打者を並べた井上監督は、「ガヤガヤ言われても、矢面に立つのは僕。全然気にしません」と、今回も７番・ロドリゲス以外は左打者で打線を固めた。

その左打線を相手に、藤浪は３回まで１人の走者も許さない完全投球。３回は先頭のロドリゲスから３者連続三振を奪うなど、ＭＡＸ１５６キロの直球と、内外角に投げ分けるカットボールがさえわたる。阪神時代には１２試合で８勝２敗と相性がよかったハマスタ。青いユニホームに変わり、スタンドの声援にも背中を押され、気持ちよくアウトを重ねた。

４回、先頭の岡林に初安打を許し、上林にも死球で１死一、二塁と初めてのピンチも、４番・ボスラーの左中間への飛球を中堅・蝦名が好捕。板山を空振り三振に仕留めると、「ヨッシャー！」とほえた。

ところが、１点リードで勝利投手の権利が目の前に迫った５回、突然の「怪投」が始まった。先頭・大島とロドリゲスに８球連続ボールで無死一、二塁の大ピンチ。にわかに暗雲が漂ったが、幸いにも打順は下位。宇佐見と松葉をともに投ゴロで打ち取り、１番・岡林にはツーシームでバットの芯を外し、二ゴロで切り抜けた。

登板前に「先発としてできるだけ長いイニングを投げて、１つでも多くアウトを取りたい」と話した通り、７回までマウンドを守り切り、１０２球で後続にバトンを渡した。