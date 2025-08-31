◇セ・リーグ 巨人4―5阪神（2025年8月31日 甲子園）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は終盤に思わぬ打ち合いとなって敗れた一戦で投げた投手陣をねぎらった。

先発左腕・横川は走者を出しながらも要所で併殺に仕留める投球で6回途中6安打1失点の粘投。「よく粘って投げてくれましたね」と振り返り、「今日ぐらい投げてくれるなら、次の試合、先発任せられるかなと思いますけどね」と次回も3登板連続で先発させることを予告した。

また、0―1で迎えた6回、横川が1死一、三塁のピンチでを招いたところで登板した2番手右腕・田中瑛は最初に打席へ迎えた熊谷を伝家の宝刀シュートで遊ゴロ併殺打に斬り、わずか4球でこの回を終わらせた。

「あそこはもう次の1点あげないってところでやってたんですけど。注文どおりのゲッツーで」と称えた杉内コーチ。

直後の7回に味方打線が難攻不落の相手先発右腕・才木から5連打で一挙3点を挙げて逆転し、田中瑛に勝利投手の権利が発生したが、直後のその裏、3番手左腕・中川が一挙4失点。田中瑛にとって日本ハム時代の2022年7月7日ロッテ戦（ZOZOマリン）で挙げた先発でのプロ初勝利以来1151日ぶりとなるプロ2勝目が消滅した。

「皓太がちょっと残念な結果になっちゃいましたけどね…」と今季52試合目の登板で3敗目を喫した中川には無念の表情を浮かべた杉内コーチ。風もあったなかでの失点となったが、「うーん、ね。なんとかあそこは皓太だけでと思ったんですけどね」と残念そうだった。