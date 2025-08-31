¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÇò°æ±Ñ¼£¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÉü³è¡ª¡¡±Ô¤¤2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇSG4V
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï8·î31Æü¤ÎºÇ½ªÆüÂè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¡£2¹æÄú¤ÎÇò°æ±Ñ¼£¡Ê48¡á»³¸ý¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·È´¤±¤Æ¡¢2022Ç¯ÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê°ÊÍè¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î1¹æÄú¡¦±»À¸ÀµµÁ¡£SG½é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂçÊ÷Ë¤¬¿·ÅÄÍº»Ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï191²¯5283Ëü1700±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î180²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¾¾¤ÇÂç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£11Ç¯Á°¡¢SG½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅöÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡£¤½¤Î»þ¤âÆ±¤¸¹õ¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¡£¥³¥ó¥Þ00¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Î·þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¤ï¤º¤«¤ËËÄ¤ì¤¿±»À¸¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º±Ô¤¤º¹¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£2¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥Ä¥±¥Þ¥¤¤òÁÀ¤Ã¤¿±»À¸¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£°®¤êÊÖ¤·¤Æ¾¡Íø¤ò³ÎÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡£¼ã¾¾¤Ï»à¤ó¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡£22Ç¯¤ÎÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó2Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎSGÍ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥²¥ó¤Î¤¤¤¤¿åÌÌ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿57¹æµ¡¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£·þ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âº¹¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âº¹¤·¤È¤±¤Ð¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£1¥Þ¡¼¥¯¤Ï100ÅÀ¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¤Ø¤Î¼«¿®¤¬¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò°æ¤é»³¸ýÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢7·îÆÁ»³SG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÊ¡²¬»ÙÉô¤ÎÀ¾»³µ®¹À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ¾»³Áª¼ê¤Ë³Í¤é¤ì¤¿¡£¼ã¾¾¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é¸ø¸À¡£Ï¢Æü¡¢µ¤Ç÷¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â4200Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï5°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³2Ç¯¡£Á´¤¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£´°Á´¤ËÉü³è¤·¤¿Çò°æ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡þÇò°æ¡¡±Ñ¼£¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ë1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î48ºÐ¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£»³¸ý»ÙÉô¤Î80´ü¤È¤·¤Æ97Ç¯5·î22Æü¡¢²¼´Ø°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯1·î24Æü¤Î³÷·´°ìÈÌÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£2003Ç¯10·î7Æü¡¢Ê¿ÏÂÅç49¼þÇ¯µÇ°¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£14Ç¯8·î31Æü¤Î¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éÍ¥¾¡¡£SG4V¤Ë13²ó¤ÎG1V¤ò´Þ¤àÄÌ»»122V¡£Æ±´ü¤ÏÊ¿ÅÄÃéÂ§¡¢½ÅÀ®°ì¿Í¡¢¹áÀîÁÇ»Ò¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡£·ì±Õ·¿O¡£