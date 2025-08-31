サッカー日本代表の森保一監督（57）が31日夜、羽田空港から米国遠征（日本時間来月7日・メキシコ戦、同10日・米国戦）に向けて出発した。

この日は当初、成田空港からスタッフらと夕方の便で出国予定だったが、搭乗便を変更。主力を担ってきた常連組に負傷者が相次いでいるため、この日のJ1第28節を配信映像で視聴し、既に招集済みメンバーやこれから追加招集の可能性がある国内組の状態をチェックしてから渡米することになった。

J1全7会場の試合終了後、羽田空港に姿を現した指揮官は報道陣へ「iPad、パソコン、テレビ、3画面で見てました。今回、ケガ人が多いので」と説明。ギリギリまで選手たちのコンディションを見極め、出発ゲートへ向かった。

▽米国遠征メンバー

【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）荒木隼人（広島）板倉滉（アヤックス）渡辺剛（フェイエノールト）安藤智哉（福岡）瀬古歩夢（ルアーブル）関根大輝（スタッド・ランス）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）伊東純也（ゲンク）南野拓実（モナコ）三笘薫（ブライトン）小川航基（ナイメヘン）前田大然（セルティック）堂安律（フランクフルト）上田綺世（フェイエノールト）町野修斗（ボルシアMG）佐野海舟（マインツ）久保建英（Rソシエダード）細谷真大（柏）望月ヘンリー海輝（町田）鈴木唯人（フライブルク）藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）