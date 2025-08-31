8月31日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#2が放送。27歳の婚活美女が一目惚れしたイケメン経営者とデートに行くも、男性の言動に幻滅する一幕があった。

【動画】27歳ストレッチトレーナー、胸元あらわなキャミ姿

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

27歳ストレッチトレーナーの”ガール”・アヤカは、前回の放送で、好きな王子様キャラに似ているという理由から、イケメン経営者・リュウスケを気になる男性に指名。その後の初交流を経ても、惹かれる思いは変わらない様子だった。

この日、アヤカは積極的にリュウスケを2ショットトークに誘い、「最初に（見た目で気になる男性に）選んだ」「めっちゃタイプ」と猛アピール。これにリュウスケは「今日イチ嬉しいかも」とアヤカを見つめながら答えていた。

翌日、女性は気になる男性を1人だけ選び、その男性が考えた理想のデートに行けることに。もし女性の指名が被った場合はグループデートとなるが、当日の待ち合わせまで誰が来るかは知らされない。

アヤカは迷わずリュウスケを選び、ウキウキの笑顔で待ち合わせ場所に登場。他にも、リュウスケから「見た目だけでいったら圧倒的に好き」とアピールされていた24歳のモデル・ナツキや、”レディ”の32歳OL・アイも現れ、4人でのグループデートとなった。3人の美女からデート相手に指名されたリュウスケは笑みが止まらず、女性陣をオープンカーに乗せて出発。

向かったのは香水が作れるお店で、リュウスケは3人に「俺がいいなって思った香りを1個だけ入れてほしくて。それに合う香りを作ってほしい」とリクエスト。やや気まずい雰囲気の中で香水作りが始まるが、そんな中でリュウスケは隣のアイに体を近づけて香水のサンプルを嗅がせはじめ、その行動を見たアヤカらの表情は曇っていた。

その後は4人でカフェへと移動したが、ここでリュウスケは「1番（香水の香りが）よかった人と2人の時間をもらいたい」と、1人だけ2ショットトークに誘うことを提案。「1番いいと思ったのは……」ともったいぶりつつ、リュウスケが選んだのはアイだった。

リュウスケらが離れた場所で話す様子を見ながら、ナツキは「ああいうの目の前でされたら萎えんねんな」と不満顔で、アヤカも「普通に萎える」とピシャリ。また、ナツキは「（リュウスケから）どんな服装が好き？って聞かれて、セットアップが好きって言った」と明かし、今日のリュウスケの服がセットアップであることを指摘。それを聞いたアヤカは「やば！もう無理になってきた」と幻滅した様子だった。

帰宅後、ガール棟では今日のデートを振り返り。アヤカはリュウスケについて「紳士そうに見せてめちゃくちゃチャラいっていうか。なんか思わせぶりなんよな？」とボヤいた。

ナツキはリュウスケが”香水が1番よかった人”を2ショットトークに誘った件を話しつつ、「でも絶対（香水は）2ショットを誘う口実」と見抜き、アヤカも「アイちゃんがいいと思ってるからアイちゃんに行くわ、の方が私はいい」と共感。

さらにアヤカは「脈がないんやったらさ、言ったらいいやん？お前はないよって！」とブチギレ。「もう無理！」と愚痴が止まらない様子だった。