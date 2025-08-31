夫が事故に…「心臓も止まっている」現実とは思えない医者の言葉【ママリ】

当たり前のように過ぎていく平凡な毎日が、実は一番幸せなのかもしれません。この漫画はある女性が突然夫を失ったときのことを、西山ともこさんが漫画化したエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『また会えた』第2話をごらんください。

レスキュー隊から夫が事故にあったと電話を受けた、西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさん。急いで車を走らせていたところ、急かすように再び病院から着信がきます。病院に到着し、先生に夫の容態を伺うと…。

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

病院へ向かう途中の電話では詳細を聞くことができず、不安な気持ちのまま病院に到着すると、想像を絶する内容が告げられました。



一気に胸が張り裂けそうになるほどの言葉でしたが、現実に向き合うしかない状況です。こうした時、自分がどんな対応を取れるか考えると本当に身につまされますね…。

