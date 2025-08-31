「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

阪神が逆転勝利を収めて、優勝マジックを「７」に減らした。２点を追いかけるラッキー７、浜風のいたずらにも助けられて一挙４得点。白星へと直結させた。

森下の適時打で１点を勝ち越した直後、佐藤輝は右翼へ大飛球。ファウルかと思われた打球が浜風に流されてフェアゾーンに落ちるエンタイトルツーベースとなった。

結果的にはこの適時打で奪った１点が大きく、１点差逃げ切り。試合後、佐藤輝は「あんな打球は見たことなかったので。珍しかったですね」と振り返り、１点差勝利に「勝ったので、結果的には良かったです」とうなずいた。

ただ、複雑な表情を浮かべたのは九回のプレー。２死満塁で坂本の痛烈な三ゴロをうまくグラブにおさめたが、二塁手・中野とのタイミングが合わずに、送球がそれた（記録は三野選）。バランスを崩した中野と一塁走者の浅野が交錯するアクシデントとなった。中野はそのまま植田と緊急交代した。

試合後、中野は「大丈夫です」と語り、大事には至らなかった様子。一方で佐藤輝はアクシデントに表情は曇り「中野さんと浅野くんには申し訳なく思います」と語った。