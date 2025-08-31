HEAVEN Japan×Enchanted Corsetが大阪で特別フィッティングイベント開催

下着ブランド「HEAVEN Japan」とコルセットブランド「Enchanted Corset」が再び大阪・心斎橋に登場します。2025年9月6日（土）・7日（日）の2日間限定で開催される特別フィッティングイベントでは、両ブランドのランジェリーとコルセットを同時に試着できる貴重な機会♡プロのフィッターによるアドバイスを受けながら、自分にぴったりの一着を探せる内容となっています。

試着体験で理想のボディラインを実感

今回のイベントでは、「HEAVEN Japan」のブラジャーと「Enchanted Corset」のコルセットを同時に試着可能。

重ねて着用することで、より美しいボディラインを体感できます。さらに、プロのフィッターが体型や着け心地に合わせた最適なアイテムを丁寧にアドバイス。

「どのブラが合う？」「コルセットの違いは？」などの疑問にもその場で応えてくれるので、初心者の方も安心です。

豪華ノベルティ&試着可能アイテム紹介

会場では、税込2万円以上の購入で「オリジナル巾着」を各日先着でプレゼント。コルセット収納に便利なサイズ感で、数量限定となっています。試着可能なアイテムは以下の通りです。

バストリフトコルセット Sophia

Venus（ヴィーナス）

Sirene（シレーヌ）

Sylphide（シルフィード）

Kimberly（キンバリー）

Miss Grace（ミスグレース）

「HEAVEN Japan」のブラジャーは会場で購入可能で、人気モデルを中心に幅広く展開されます。

大阪・心斎橋で2日間限定開催

会場は「HEAVEN Japan 試着体感サロン 心斎橋店」（大阪市中央区南船場3-4-22 東道ビル10F）。

開催日は9月6日（土）・7日（日）の2日間、時間は10:00～18:30です。事前予約制で、試着時間はお一人様約30分。落ち着いた空間で、じっくりフィッティングを楽しめます。

当日受付も可能ですが、混雑が予想されるため事前予約がおすすめです。

あなただけの一着に出会える特別な2日間

下着とコルセットを同時に体験できる貴重なイベントは、女性にとって「自分を好きになる」きっかけになるはず。

HEAVEN JapanとEnchanted Corsetが提案する、快適さと美しさを兼ね備えたアイテムをぜひ試してみませんか？

心斎橋での開催は約1年ぶり。この機会を逃さず、理想のボディラインを叶える一歩を踏み出してみてください♪