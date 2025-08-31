「どんだけ身勝手なの！」係を投げ出そうとするワーママが許せない！【私たちの連絡係さん Vol.10】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さん。仕方なく話を聞くと、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と言い出す。
昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝。それでも白田さんは、仕事をしながら連絡係をやる大変さを涙ながらに訴える。
さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と疑問視すると、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレて…。
白田さんは一度も「黒木さんに連絡係を代わってほしい」とは明言していないんですよね。まあ、そう捉えてもおかしくないような発言はありましたが…。
そもそも、なぜ阿久澤さんは黒木さんを相談相手に任命したのか。
連絡係の詳しい内容もわかりませんし、謎は深まるばかりです…。
(ツムママ)