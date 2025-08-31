◆明治安田J1リーグ第28節 柏2―1福岡（31日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム）

勝手知ったる敵地での技あり先制弾だった。前半34分。名古の後方からのFKに、元柏の上島が右足アウトサイドのつま先付近で合わせて今季2点目となる先制点だ。福岡にとり2試合ぶりの歓喜のゴールで敵地に集うサポーターを沸かせた。

1トップの岩崎がアクシデントで退場後の大きな得点。だが積極的な柏の攻めにじわり追われた。GK小畑も好セーブで奮闘も前半追加タイムに同点、後半31分にPKで勝ち越された。金監督は「悔しいですね…」と率直な思いを吐露した。

8月23日のホーム清水戦は、途中で数的有利となり、シュート13本を放つも得点を奪えずに0―0のドロー。もどかしい思いで過ごした1週間では、シュートの個人練習に金監督が直接指導する場面もあるなど誰もがもがいていた。

それらの上で生まれた先制弾も勝利に届かなかったが、後半追加タイムでも名古がゴール前に迫り決定機をつくった。リーグ戦10試合ぶりの黒星こそ喫したが、上位を相手に引くことなく好機も多々演出した。金監督は「90分間勝利に向かい戦ってくれたことをたたえたい」と敵地での奮戦ぶりを評した。

今季クラブが目標に掲げるリーグ戦の6位以上のフィニッシュに向けては厳しい状況が続く。それでも約3カ月ぶりに味わったリーグ戦黒星を糧とする。（山田孝人）