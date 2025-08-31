あす日本デビューのILLIT、MVティザー公開 なつかしさを感じさせる新曲を一部公開
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）の日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」MVティザーが、HYBE LABELS YouTubeチャンネルにて公開された。
【ライブ写真】ステージ上のメンバーのキュートなソロショット
MVティザーには、ILLITならではの感性が盛り込まれている。夏の終わりのような雰囲気と、きらめくアイテムたち、メンバーそれぞれの等身大な姿が視線を集める。特にメンバー全員で何かを祈るシーンが印象的で、本編ではどのようなストーリーが描かれるのか期待が高まる。一部公開されたメロディーは、ディスコポップ調のサウンドが中毒性を醸し出し、懐かしさを感じさせる。
「時よ止まれ」は、少女のきらめきやはかなさ、真夏のまぶしい瞬間をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの曲。ミュージックビデオ本編は9月1日午前0時に公開される。
日本1stシングル「時よ止まれ」は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきとはかない青春が盛り込まれた作品。新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、3rdミニアルバム『bomb』タイトル曲の日本語バージョン「借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese Ver.）」、TikTokを中心にバイラルを起こしロングヒットを起こした日本オリジナル曲「Almond Chocolate」まで、全4曲が収録される。
ILLITは9月1日、日本で「ILLIT Japan 1st Single『時よ止まれ』発売記念ショーケース」を開催し、日本デビューステージを披露する。ショーケースはTikTok LIVE、 YouTube Liveにて全世界同時生配信される。
