お笑いタレント千原せいじ（55）がパーソナリティーを務めるKBS京都ラジオ「大雲・せいじの坊僧ラジオ」が31日、最終回を迎えた。

エンディングで

「大切なお知らせをしなくてはならなくなりました。今日の放送をもちまして、いったん終わるということになりました」と、共演する僧侶の三木大雲氏があいさつ。「一時期危ない時があって皆さんの力で乗り越えたんですが、今回のことは乗り越えるのが難しくなってまいりまして。いったん終了となりました。今までご声援いただいた皆様ありがとうございました。また、これからおのおの活動が続きますので今後ともよろしくお願いいたします。今までどうもありがとうございました！」とし、せいじも「お願いいたします！あっした！」と別れの言葉を述べた。

27日までに更新された番組公式サイトで「日頃は『大雲・せいじの坊僧ラジオ』を、ラジオ・YouTubeでお聴き頂きましてありがとうございます。さて、この度、急ではありますが、『大雲・せいじの坊僧ラジオ』を8月31日の放送を持ちまして、終了することになりました」と報告した。

終了に至った理由について「ラジオリスナーの皆様、YouTube視聴の皆様から、番組に対しまして様々なご意見を頂戴し、KBS京都及び製作委員会等で検討した結果、終了という結論に達しました」と説明。

その上で「放送を楽しみにして頂いておりました皆様には残念なことになり、大変申し訳なく思っております。この番組をご支持頂いた皆様のためにも、できるだけ早い時期に、皆様のご期待にお応えできる番組を立ち上げるべく取り組んでまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。

「尚、YouTubeチャンネルは当面継続しておりますので、過去回は引き続きご視聴頂けます」とし、「今後ともKBS京都ラジオは、皆様に応援頂ける番組作りに努めてまいりますので、変わらずご聴取頂きますようお願い申し上げます」と伝えた。

せいじを巡っては、自身のYouTubeチャンネルで埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー議員”を名乗る河合悠祐氏との対談。川口市のクルド人問題をめぐる議論で紛糾し、せいじが河合氏に「お前、いじめられっ子やったやろ?お前いじめられっ子オーラいかついぞ。なぁ?お前いじめられっ子出身やな?あははは!いじめられっ子やな、お前」と挑発する様子が物議を醸していた。

その後、7月には日本仏教協会がせいじの顧問辞任を発表。同協会公式サイトで「千原せいじ氏より、顧問辞任の意向があり、令和7年6月25日千原氏の顧問弁護士からも書面にて辞任届の書類も頂き、当会顧問を辞任となりましたことをここにご報告させていただきます」と伝えていた。