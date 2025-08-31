DeNA»°±º´ÆÆÄ¡¡Æ£Ï²¤Î°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡¢Êá¼ê¡¦¾¾Èø¤â¾Î»¿¡Ö¤è¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA2¡Ý0ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤ÏÃæÆü¤ò2¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¡¢ËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢ºå¿À»þÂå¤Î22Ç¯9·î23Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢1073Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÈÂçºå¶Í°þ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤¬°ÜÀÒ¸å2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡4²ó¤«¤é¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÆ£Ï²¡Ë¿¸ÂÀÏº¤¬¹¶¤á¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¾¾Èø¡Ë¼®²¸¤¬ÂçÀèÇÚ¤ò¤è¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡10ºÐº¹¤Î¡ÈÂçºå¶Í°þ¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¾¾Èø¤Î¹¥¥ê¡¼¥É¤ò¡ÖÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Êá¼ê¤È¤·¤ÆÅê¼ê¤ò¤è¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë¤ÏÆ£Ï²¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µÜºê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖµÜºê¤¬¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃÎÌî¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£