²£»³Íµ¡¡°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ë¤µ¤è¤ê¤â¡Ä¡×¡¡¸á¸å1»þ¡¢2»þ¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¤Î¤Ï?
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤¬31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò´°Áö¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎSUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬À¸½Ð±é¤·¡¢°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥105¥¥í¤ò¸«»ö´°Áö¤·¤¿²£»³¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤«¤é¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡Ä1»þ¡¢2»þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¿¼Ìë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸á¸å¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡Ö½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç?¡×¤Èµ¤²¹¤Ë¤è¤ë¥¥Ä¤µ¤À¤È½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²£»³¤Ï¡Ö½ë¤µ¤è¤ê¤â¡ÄÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥´¡¼¥ë¤¬²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö²¿¤Ç²¶¡Ä¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤È¤«¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£