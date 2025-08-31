◇セ・リーグ 巨人4―5阪神（2025年8月31日 甲子園）

巨人の田中瑛斗投手（26）は31日の阪神戦（甲子園）で今季51試合目のリリーフ登板。見事な火消しぶりを見せ、一度は勝利投手の権利が発生したが、3年ぶりとなるプロ2勝目はお預けとなった。

0―1で迎えた6回、先発左腕・横川が1死一、三塁のピンチでを招いたところで2番手として登板。最初に打席へ迎えた熊谷を伝家の宝刀シュートで遊ゴロ併殺打に斬り、わずか4球でこの回を終わらせた。

すると、直後の7回に味方打線が難攻不落の相手先発右腕・才木から5連打して一挙3点を挙げて逆転。田中瑛に勝利投手の権利が発生した。

だが、直後のその裏、3番手左腕・中川が一挙4失点。田中瑛にとって日本ハム時代の2022年7月7日ロッテ戦（ZOZOマリン）で挙げた先発でのプロ初勝利以来1151日ぶりとなるプロ2勝目が消滅した。

田中瑛は現役ドラフトを経て日本ハムから今季加入。昨季までプロ7年間で合計10試合の登板しかなかったが、今季は右打者へのシュートを武器にここまで51試合に登板。大勢の38ホールド、中川の30ホールドに次いでチーム3位の29ホールドをマークするなど欠かせない戦力となっている。