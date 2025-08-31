´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¡Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò4¤Ä¥²¥Ã¥È¡ª¡©¡¡ËþÂ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ·î¤Ï¡Ö½éLABUBU¡¡@avian_official ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖLABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥«¥é¡¼¤Î°Û¤Ê¤ë4ÂÎ¤Î¥é¥Ö¥Ö¤ò¼ê¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPOP MART (¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È)¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§¡£¡ÖBLACKPINK¡×¤ÎLISA¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë°¦ÍÑ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤È°ì½ï¤Î¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö4¤Ä¤â¡ª¡©¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£