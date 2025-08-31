お笑いタレント・有吉弘行（51）が31日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの先輩タレントの“大リバウンド”を報告する場面があった。

久々に会ったというタレント・松村邦洋の話題になると、有吉は「ずいぶん一時期は頑張ってダイエットしてね。体に悪いからということで。やせてたんですけど、またパンパンになっちゃってて」とリバウンドしていたと報告。

「聞いたら、117キロぐらいあるって言ってましたよ。戻っちゃいましたね。“ラジオ体操も、散歩もしてるんだけどね”って言われたんですけど、私は“はい”と。話が弾みましたね」というと、「デンジャラス」安田和博から「もうちょっとリアクションしてあげて!」とツッコミが入っていた。

松村は09年に「第3回東京マラソン」に挑戦し、走行中に倒れて緊急入院。一時は心肺停止状態となり、生死の境をさまよったこともあった。その後、周囲のすすめや危機感からダイエットを決意。当時体重は110キロあったが、炭水化物を制限したりジム通いをするなどし、17年にはわずか8カ月で30キロの減量に成功したと発表していた。