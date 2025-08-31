つくれぽ1200人超え！おつまみに迷ったら「無限もやし」で間違いなし

大好評！節約の代表「もやし」で無限シリーズ

沢山の人が実践している「無限シリーズ」のレシピ。節約代表のもやしを使えば、切る手間もなくあっという間に完成です。あと一品欲しいときやおつまみにもピッタリな無限もやしレシピをご紹介します。

材料を合わせてレンチンするだけ

間違いないおいしさの無限もやし

冷蔵庫にストックしておきたい野菜のひとつである「もやし」。低価格で味にクセがなく、ヘルシーなので様々な料理に展開できるところが嬉しいですね。

無限シリーズで有名なピーマンや人参とは違って、もやしの場合は切る手間もなく、あっという間に完成です。

もやしにはカリウムや食物繊維、ビタミンＢ群など様々な栄養素が含まれています。なかでも、豆がついている「豆もやし」には、たんぱく質もプラスされたりとさらに栄養価が高まります。ひげ根にも食物繊維が含まれているので、捨てずに全部いただきたいですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。