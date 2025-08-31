◇セ・リーグ DeNA2−0中日（2025年8月31日 横浜）

日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦（横浜）で本拠地デビューを果たし、1073日ぶりの勝利を挙げた。7回4安打無失点9奪三振の力投で、阪神時代の22年9月23日の広島戦（マツダ）以来の白星。初回にはNPB通算1000投球回も達成。この日バッテリーを組んだ松尾汐恩捕手（21）への感謝を口にした。

17日の移籍後初登板は戸柱とバッテリーを組んだが、この日は大阪桐蔭の後輩でもある松尾と組んだ。3回までは完全投球。4回からは毎回ランナーを背負ったが、決定打を許さなかった。藤浪のワンバウンドしたボールも松尾が体を張って止めるなど、バッテリーで勝利に導いた。

「前回の戸柱さんもそうでしたし、今回の（松尾）汐恩もそうですけど、自分のことを引っ張ってくれていろいろ助けてくれました。桐蔭の10個下になるんですけど、10個下とは思えないくらいしっかりしてて、めちゃくちゃ引っ張ってくれて凄く助かりました」

ヒーローインタビューをベンチで聞いていた松尾は、ピースサインで藤浪の言葉、観客の声援に応えていた。