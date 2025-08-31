殺人犯を美化する社会に警鐘を鳴らすサイコスリラー『RED ROOMS レッドルームズ』が９月26日(金)より公開。ポスターと予告編が解禁された。

「まるでミヒャエル・ハネケ『ファニーゲーム』✕デヴィッド・フィンチャー」(IndieWire)と評された本作。予告編は、人気ファッションモデルのケリー=アンヌが、とある事件に好奇心を抱き、のめり込んでいく様を切り取っている。彼女が傍聴している裁判は、少女たちを拉致・監禁・拷問し、死に至るまでをディープウェブ(通称:RED ROOMS)上で配信していた容疑をかけられているルドヴィク・シュヴァリエのもの。おぞましい事件に取り憑かれていくケリー=アンヌの表情になんともゾッとさせられる。

＜監督・脚本：パスカル・プラント コメント＞

今日、忌まわしい犯罪を「嫌悪」するのではなく「魅了」されることが、かつてないほど現実的になっている。殺人犯がロックスターのように扱われる世界で、彼らに惹かれる人々がいても不思議ではないのではないか。

本作はこうした問いから生まれた。この作品があなたの身体に忍び込み、あなたを驚かせ、あなたを悩ませ続けてほしいと願わずにはいられない。

『RED ROOMS レッドルームズ』

2025年９月26日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿シネマカリテ他全国ロードショー

