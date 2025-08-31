¥¢¥ó¥ß¥«¤¬»×¤ï¤ºÂçÀ¼¡Ö¥Ï¥¡!?¡×Ç¯¼ý3000Ëü¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤¬»°¾åÍª°¡»÷¤Î32ºÐÈþ½÷¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤Ë¾×·â
¡¡8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ABEMA¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£3¿Í¤ÎÈþ½÷¤«¤é¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°¾åÍª°¡»÷¤ÎÈþ½÷¡¢ÇòÈ©¤¬±Ç¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¿Í´Æà¤¬½Ð±é¡£
¡¡º§³è2ÆüÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ò1¿Í¤À¤±Áª¤Ó¡¢ÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤¿ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¹Ô¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤â¤·½÷À¤Î»ØÌ¾¤¬Èï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Þ¤ÇÃ¯¤¬Íè¤ë¤«¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Î¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¸µ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¸«¤¿ÌÜ¡¦Ãæ¿È¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡É¥¬¡¼¥ë¡É¡¦¥¢¥ä¥«¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ç±©¿¥¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó·Ï¤ÎÉþÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ê¥Ä¥¤â¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤ò»ØÌ¾¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ò¥í¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤¤²Ö¤Î¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡É¥ì¥Ç¥£¡É¤Î32ºÐOL¤Ç¡Ö»°¾åÍª°¡»÷¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦¿ô¼Ò¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¢Ç¯¼ý3000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇØÃæ¤¬¶õ¤¤¤¿Çò¤¤²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Éº¤¦Áõ¤¤¤À¡£
¡¡Çú¥â¥Æ¾õÂÖ¤Î¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡¢3¿Í¤Î½÷À¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹á¿å¤¬ºî¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï3¿Í¤Ë¡Ö²¶¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¹á¤ê¤ò1¸Ä¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¹á¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ãÄÐ¤Ï¡Ö²¿¡©²¦ÍÍ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤ÏÎÙ¤ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¤ËÂÎ¤ò¶á¤Å¤±¡¢¹á¿å¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÓÌ¤¬¤»»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¥¬¡¼¥ë2¿Í¤âÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È3¿Í¤Î¹á¿å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ë¡¢¥Ê¥Ä¥¤¬¡Ö¹û¤ì¤ë¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö¹û¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð´é¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¤Ï¡Ö¹á¿å¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÎø¤Ï¤¤¤ä¤À¤Ê¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£°Â¿´¤·¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥Ï¥¡!?¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ4¿Í¤Ç°ì»þ¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö1ÈÖ¡Ê¹á¿å¤Î¹á¤ê¤¬¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¿Í¤È2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢1¿Í¤À¤±2¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¡Ö1ÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¢¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¤È°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ÏÆ÷¤¤¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1ÈÖ2¿Í¤ÇÃý¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹¥°Õ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²áµî¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¸ì¤ê¡¢ÃËÀ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¤¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Öº£Æü±³¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ë»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤â¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£