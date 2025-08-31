【パリ＝平地一紀】バドミントンの世界選手権は最終日の３１日、パリで各種目の決勝が行われ、女子シングルスで山口茜（再春館製薬所）が東京五輪金メダルの陳雨菲（中国）を２―０で破り、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。

世界選手権を３度制したのは、全種目通じて日本勢初。

３０日は、女子ダブルス準決勝で岩永鈴、中西貴映組（ＢＩＰＲＯＧＹ）が昨夏のパリ五輪銀メダルの劉聖書、譚寧組（中国）に０―２で敗れ、初の決勝進出を逃した。３位決定戦がないため、志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）に続いて銅メダルとなった。

今大会で日本勢は、金１個、銅２個と計３個のメダルを獲得した。

３連敗の強敵に「向かっていくだけ」

マッチポイント。相手のショットが外れるのを見送ると、２８歳の山口が３度目となる世界一のタイトルを手にした。

世界ランキング４位の陳は、同じ会場で行われた昨年のフランス・オープンで破ったものの、その後は３連敗している強敵。「自分は向かっていくだけ。どんどんチャレンジして楽しめたら」と話していた通り、序盤から仕掛けた。第１ゲームの途中、これ以上差を広げられまいとする陳が矢継ぎ早に繰り出した強打にも、軽快なフットワークで対応。跳び上がってのスマッシュでポイントを奪ったと思えば、ネット際にふわりと落とす多彩さも見せて勝ちきった。

中学３年だった２０１２年に史上最年少で日本代表に選出された山口も、近年は右足などの負傷に悩まされることが多くなった。大会前に「スピードは生命線。落ち始めたらトップで勝負するのは厳しい」と話していた通り、けがの再発を恐れず、強豪選手の速いテンポに食らいつけるような練習を繰り返してきた。まさに健在ぶりを示すタイトル奪還。日本女子のエースは、まだまだ後進に道を譲るつもりはない。（平地一紀）