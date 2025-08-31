【今週の12星座占いランキング】9月1日〜9月7日の運勢は？

第1位 おひつじ座

これまで続けてきたことが花開く時期。物事が少しずつ動き出していく予感も。

今週のおひつじ座さんは、心の奥に穏やかな満足感が広がるような一週間となりそうです。 もうやめようかと思いながらも続けてきたことが、やっと成果として表れるタイミング。進展が見えずに迷った日々や諦めかけながらも積み重ねた時間が、これから少しずつ花開くはず。止まっていた歯車が静かに回り始めるように、物事は動き出していきますよ。大切なのは、焦らずに自分のペースを守ること。そうすれば、より確かな結果を掴めるでしょう。

ラッキーアイテム：栞 ラッキーカラー：オリーブグリーン



第2位 ふたご座

重すぎた腰をやっと上げられる一週間。停滞していた流れが進んでいく予感も。

今週のふたご座さんは、止まっていた流れが回り始めるタイミングです。 やらなきゃと思いながら後回しにしてきたことに、ようやく手を伸ばす瞬間が訪れるでしょう。重かった気持ちが少しずつ軽くなり、最初の一手が自然に流れ出すように進んでいくはず。流れが軌道に乗ることで、溜め込んでいた時間も解き放たれていきますよ。「どうして後回しにしていたんだろう。もっと早くやればよかった」と前向きに思える瞬間にも出会えるかも。

ラッキーアイテム：ガラスの小瓶 ラッキーカラー：ローズピンク



第3位 いて座

感情が揺れ動く一週間になりそう。冷静な心で過ごすことを意識してみて。

今週のいて座さんは、何があるわけでもないのに、急に気持ちが不安定になったり、落ち着かないことも多い一週間となりそう。 流れが変わる前には、水面に小さなさざ波が立つように、心も揺れやすくなります。思うように進まないことがあっても、あくまでも一時的なものだと考えると◎ このあとに良い変化がやってくると捉えて、今週は答えを急がずにいましょう。日々の中で自分が安心できることや、小さな心のやすらぎを丁寧に重ねることに専念を。

ラッキーアイテム：風景のポストカード ラッキーカラー：ゴールド



第4位 さそり座

逃げてきたことと向き合いたい一週間。小さな一歩でもいいから踏み出してみて。

今週のさそり座さんは“わかっているんだけど向き合いたくない現実”を直視していくことが大事な一週間。 心のどこかにある違和感や不安をそのままにして進んでしまうと、後になって選択の幅を狭めてしまうことになりそうです。現実を見つめたくない気持ちや、勇気が出なくて現状打破ができないのはあなただけではないので怖がらなくて大丈夫。ただ、今週はどんなに小さい一歩でも踏み出すことが重要となってきます。その一歩によって、今後の流れも変わってくるはず。

ラッキーアイテム：木製のコースター ラッキーカラー：チョコレートブラウン



第5位 やぎ座

決断することを求められそうな一週間に。迷ったり立ち止まる自分も受け入れて。

今週のやぎ座さんは、日々の中でちょっとした判断や決断をする場面が多くなりそうな一週間です。 小道の角ごとに進む方向を選び、そのたびに違う景色が広がっていくように、小さな判断が少しずつ未来の形を作っていきます。ときには正解がわからずに立ち往生したり、不安な気持ちで選択できず進めないことがあっても大丈夫。道の途中で立ち止まることも、振り返ることも、全てが歩みの一部だとポジティブに考えてみてくださいね。

ラッキーアイテム：小さな植木鉢 ラッキーカラー：アプリコット



第6位 みずがめ座

気づいたときこそが最適なタイミング。面倒だなと思っても放置するのはNG！

今週のみずがめ座さんは、気づかないうちに後回しにしてきたことや、流れに任せてしまっていたことと向き合うきっかけが訪れそう。 ポケットの奥から忘れていたメモが出てくるように「あ、そうだった！」とふいに思い出す瞬間もあるかも。そのまま「まぁいいや」と、またポケットにねじ込んでしまわずに、一つひとつを丁寧に見直し、心の中の棚を少しずつ整理していく一週間にしてみて。きっと、後になって思いがけない前進や新しい気づきへと変わっていくはず。

ラッキーアイテム：陶器のマグカップ ラッキーカラー：アイボリー



第7位 おうし座

ネガティブ感情に支配されやすい一週間。マインドコントロールを意識してみて。

今週のおうし座さんは、ちょっとした出来事を必要以上に大きく感じてしまい、気持ちが沈みやすくなりそうです。冷静に考えれば対処できることも、感情が先行してついつい悪い結果ばかり想像してしまい、ネガティブな感情に支配されてしまう危険性も。 そんなときは、大きく深呼吸をして視線を少し遠くに向けてみるといいでしょう。全体を見渡せる視野と、心のゆとりを持って過ごすことが大切になる一週間です。

ラッキーアイテム：ハーブティー ラッキーカラー：チャコールグレー



第8位 しし座

色褪せない過去の思い出をしまい直して、今の自分と向き合っていく一週間に。

今週のしし座さんは、ふとした瞬間に過去の出来事やきらめく思い出が浮かび上がり、心が引き戻されてしまいそうな一週間。 棚から取り出したアルバムをめくり、ページごとに当時の空気や声までそっと思い出すように、その瞬間の情景や気持ちが鮮やかによみがえって、胸の奥がじんわり温かくなってみたり切なくなってみたり。今の自分と比べて思わずため息がこぼれる瞬間もあるかも。そんなときは、無理に振り払わず、そっと胸にしまい直すような気持ちで受け止めてみて。

ラッキーアイテム：竹の一輪挿し ラッキーカラー：レモンイエロー



第9位 かに座

何気ない一言で相手を傷つける可能性が。言葉や行動にはいつも以上に注意して。

今週のかに座さんは、思わず口にした一言や何気なく取った行動が、相手の気持ちに影を落とす危険性が。後になって相手の表情を思い出し、胸の奥に重さが広がってしまったり、相手の態度で自分の失言や発言に後悔してしまうようなことも。 すぐに修正しなくちゃと焦るのではなく、少し距離を置いて気持ちを整理することが大切になってきます。余計に言葉を重ねて状況を悪化させないように、まずは落ち着いた対応を心がけてみてくださいね。

ラッキーアイテム：アロマキャンドル ラッキーカラー：ワインレッド



第10位 てんびん座

流れに逆らわずに身を任せたい一週間。立ち止まって足元を見直してみると◎

今週のてんびん座さんは、勢いだけで前に進もうとすると思った以上に力を消耗してしまうかも。強い流れに逆らって必死に泳ぎ続けても、全く前進できないように、疲れだけが積み重なることになりそうです。 今週は、いったん動きを止めて足元を見直すことが大切に。今は無理に抗うよりも流れに身を任せることで、自然と次のタイミングが見えてくるはず。立ち止まる時間は、次の一歩を軽くしてくれる大事な準備時間だと捉えて、のんびりと過ごす一週間にしてみて。

ラッキーアイテム：丸いコインケース ラッキーカラー：ピスタチオグリーン



第11位 おとめ座

思考が偏りがちになりそうな一週間。物事の本質を捉えるように意識してみて。

今週のおとめ座さんは、思考が偏りがちな一週間になりそう。一つひとつの出来事を別物として見てしまいすぎて、全体の繋がりや流れを見失っているかも。映画のワンシーンだけを切り取っても全体のストーリーがわからないように、その瞬間だけの印象に心を引っ張られないように意識してみて。 物事には必ず始まりがあり、中盤があり、そして終わりがあります。物語全体を見つめていくことを忘れないでいてくださいね。

ラッキーアイテム：ポチ袋 ラッキーカラー：ピンクゴールド



第12位 うお座

固定観念にとらわれずにいたい一週間。思い込みや決めつけには要注意！