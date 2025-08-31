Hey ! Say ! JUMP ¡¡ÃæÅçÍµæÆÂ´¶È¤Ç£·¿ÍÂÎÀ©½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÄÂç´¿À¼¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£á¡½£î£á£ô£é£ï£î¡¡£²£°£²£µ¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢ÃæÅçÍµæÆ¤¬£²£¸Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢£·¿ÍÂÎÀ©¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡¢Í²¬Âçµ®¡¢¹âÌÚÍºÌé¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢È¬²µ½÷¸÷¡¢Ìù¹¨ÂÀ¡Ë½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¸½¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´£±£±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¡©¡¡ËÍ¤¿¤Á¤¬£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Ú²°¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÌîÈø·Å¤Ï¡Ö£Ô£Ò£Æ¤µ¤ó¤È¤«¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤ì¤«¤é¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡Ö£Ã£ï£í£å¡¡£Ï£î¡¡£Á¡¡£Í£ù¡¡£È£ï£õ£ó£å¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç²Î¤¤¡¢¡¡Í²¬Âçµ®¤Ï¡Ö¡Ø£á¡½£î£á£ô£é£ï£î¡Ù¡¢£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤âÅê¤²¥¥Ã¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Ä£Å£Á£Ò¡¡£Í£Ù¡¡£Ì£Ï£Ö£Å£Ò¡×¤ò²Î¤¤¡¢ÃæÅç¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£