動物園でマンドリルが投石、ガラスを割る―中国

2025年8月29日、瀟湘晨報は四川省成都市の動物園でマンドリルが石を投げて飼育施設のガラスを割るトラブルが発生したと報じた。

記事は、四川省在住のネットユーザーが28日、成都動物園でマンドリルが飼育施設のガラスを石で破壊する動画をSNSに投稿し、大きな話題となったと紹介。このユーザーが当時の状況について「マンドリルは来園者に背を向けて奥に歩くふりをし、突然振り返って石を投げつけ、ガラスを瞬時に破壊した。幸い砕けたガラスは散らばることなく同じ場所にとどまり、けが人はいなかった」と語ったことを伝えた。

ユーザーによると、事件直前に多くの人がガラスに張り付いて大声で笑ったり叫んだりしており、マンドリルが落ち着きなく歩き回っていた。来園者の騒音に加え、この時期はマンドリルの発情期で、もともと興奮しやすい状態だったことが原因ではないかとのことだ。ユーザーは当時ガラスの前におり、「死ぬほど怖かった」と振り返った。

記事は、同動物園の職員が取材に応じ、マンドリルが石を投げて展示施設のガラス1枚を破壊したことを事実として認めたことを紹介。施設のガラスはすべて強化ガラスで、割れた際には粉々に飛散して人を傷つけることはないと説明したことを伝えた。

また、マンドリルの飼育場所に石が落ちていたことについて、職員が「マンドリルの生息環境を模倣し、動物が快適に過ごせるようにするため」と説明した上で、石を撤去するかは園内で改めて検討した上で決定することを明かしたと報じた。（編集・翻訳/川尻）