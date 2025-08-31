「もう少し話してもいいですか」試合後のインタビューを自ら延長。川崎エリソンが涙ながらに振り絞った“言葉”は？「自分の人生は楽なものではなかった」
川崎フロンターレは８月31日、J１第28節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。５−３で打ち合いを制し、連勝を飾った。
この試合で２ゴールを挙げたエリソンは、試合後のフラッシュインタビューで、こう試合を振り返った。
「いつも一試合一試合、目の前のゲームで勝ちたいという気持ちをとにかくピッチの中で出したいと考えて、いつも試合に挑んでいる。
今日は自分の家族も観戦に来てくれていて、息子、奥さんとよくゲームをしたりするんですけど、そんなゲームでも負けたくないという気持ちを持って戦っています。今日、その強い気持ちがピッチの中で表現できて、勝利に導けて良かったと思います」
そして、インタビューが終了となる直前、エリソンは「もう少し話してもいいですか」と涙を拭いながら次のように言葉を続けた。
「まず神様に感謝の気持ちでいっぱいです。ここまで自分の人生は簡単なものではなく、楽なものではなかった。険しい道をずっと歩んできましたが、神様がいたからこそ、自分はここまでたどり着くことができたと思います。どんなに辛い時でも常に自分に力を与えてくれた神様に感謝したいです」
川崎に勝利を呼び込んだ得点とともに、エリソンの人生を背負った言葉は、スタジアムを震わせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
