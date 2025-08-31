「もう少し話してもいいですか」試合後のインタビューを自ら延長。川崎エリソンが涙ながらに振り絞った“言葉”は？「自分の人生は楽なものではなかった」

「もう少し話してもいいですか」試合後のインタビューを自ら延長。川崎エリソンが涙ながらに振り絞った“言葉”は？「自分の人生は楽なものではなかった」