前田と旗手が先発したセルティック、宿敵レンジャーズとの“オールドファーム”はスコアレスドロー
現地８月31日に開催されたスコットランドリーグの第４節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するセルティックが敵地で宿敵レンジャーズと対戦した。
この“オールドファーム”で、セルティックは前田と旗手が先発、山田がベンチスタート、稲村がメンバー外。序盤から一進一退の攻防が続くなか、ボールを握って試合を進めるもチャンスを作れない。
すると32分には、タバーニアのFKからサウターにヘディングシュートを叩き込まれるも、オフサイドの判定に救われた。結局、シュートを１本も打てないまま、スコアレスで前半を終える。
迎えた後半も、思うように攻撃の形を作れないアウェーチーム。60分には旗手が鋭いミドルを放ったが、GKバトランドにキャッチされた。
65分には山田を投入したものの、最後までゴールは遠く、このまま試合は０−０で終了。セルティックは開幕４連勝とはならなかった。
次節は代表ウィークを挟んで９月14日にアウェーでキルマーノックと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
