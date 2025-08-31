◆バドミントン 世界選手権最終日（３１日、パリ）

各種目の決勝が行われ、女子シングルスで世界ランキング５位の山口茜（２８）＝再春館製薬所＝が、２０２１年東京五輪金メダルで同４位の陳雨菲（２７）＝中国＝に２１ー９、２１ー１３のストレートで圧勝し、２０２１、２２年大会に続く３度目の優勝を果たした。女子シングルスの３度制覇は最多で、１４、１５、１８年のカロリナ・マリン（スペイン）以来、史上２人目となった。

過去２１勝１３敗。２１年東京五輪金メダルで、今大会準決勝では世界１位の安を破って勝ち上がってきた強敵。第１ゲームから攻め立てた。１―２から９連続得点を挙げると、１６―９からは相手を前後左右に揺さぶり、クロスショット。そこから５連続得点で先取した。第２ゲームは４―６から追いつき、ラリーで粘って鋭いスマッシュを浴びせるなど５連続得点で逆転。最後までいい流れを絶やさず、日本のエースが大舞台で強さを見せつけた。

１９７７年から始まった世界選手権で日本勢の３度の制覇は男女を通じて最多の偉業となった。ここまで日本勢の２度の優勝は、男子シングルスで１８、１９年大会を制した桃田賢斗、女子ダブルスで１８、１９年大会の永原和可那＆松本麻佑ペアと、山口だった。

日本勢の世界選手権での金メダル通算獲得数は、１０個目となった。女子シングルスでは１７年に奥原希望も優勝を果たしている。

◆山口茜（やまぐち・あかね）１９９７年６月６日、福井・勝山市生まれ。２８歳。兄の影響で５歳から競技を始める。勝山高時代の２０１３年ジャパンＯＰで日本勢初優勝、１４年全日本総合選手権で史上４人目の高校生Ｖ。五輪は１６年リオ、２１年東京、２４年パリの３大会連続で８強入り。世界選手権は２１年、２２年連覇を含む５つのメダル。１８年４月に男女を通じてシングルスの日本勢初の世界ランク１位に（現在は５位）。１５６センチ。