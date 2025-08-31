多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



（※昨年夏に配信した記事を再掲しています）。



「激しいいじめ」を克服も。。。8歳の冬、完全に失明

小学1年生のころ、目がほとんど見えないというだけで、石を投げられ、牛乳にごみを入れられ...激しいいじめを受けながらも、竹内さんは持ち前の負けん気で克服してきました。その後、クラスメイト達とも仲良くなったといいます。



しかし、目だけは治ることはありませんでした。8歳の冬、網膜剥離でほとんど見えなくなり、その3年後、完全に失明。光さえ感じることができなくなりました。

目が見えなくなってしまう、という心境はどういうものなのか。竹内さんが当時の気持ちを教えてくれました。



（竹内昌彦さん）

「『見えなくなったな』と。友達と同じように本が読めないとか、同じ遊びができないとか、友達と同じ学校に行けないとか」

「『とりあえず今は困るな』『これ困るな』ということぐらいですよ、子どもってね」



「だから、大人の人たちが心配して下さるような、そんなショックではないんですよ。『はい、見えなくなったな』とこれだけですよ。僕が、のんきなんかな」



「悲しいことも、いっぱいあった」

岡山盲学校には、小学校3年生から通い始めました。以来、竹内さんは盲学校の児童・生徒として、さらには東京教育大学（のちの筑波大学）を卒業後、教員・教頭を経て、今は講師としてこの学校に通っています【画像⑥】。

（竹内昌彦さん）

「生徒として11年間、教員になってから40数年お世話になっている場所ですから」



「子供のときから大人になるまで、いろんな知識をつけ、力をつけて、大人に大人の体にしてくれたんですから」【画像⑦⑧】

「それはもうこの原尾島（はらおじま・岡山市中区の地名）は、私にとっては親の次に大事な場所ですよね」



「楽しいことがいっぱいあったんです。でも悲しいこともいっぱいあった」

兄は好きな道へ「自分は諦めるしかなかった」

授業で学ぶ内容は、一般の学校とほとんど同じ。勉強に打ち込んだ竹内さんは、優秀な成績を収めていました。しかし、突きあたったのは「目が見えない」という現実でした。

（竹内昌彦さん）

「私は目が見えたら、本当は絵が好きでね。設計図を書くような仕事をしたかった。でも、目が見えないからその道を諦めるしかなかった」



「一つ年上に兄がいます【画像⑪】。兄は、あんまり勉強せなんだのに、これがようできた。岡山で1、2という難しい高校に楽々入学していった」



「本人はケロッとしていましたが、親は嬉しそうでしたよ。母親があんなに嬉しそうな声出すの初めて聞いた」

「羨ましかったんですよ。目が見えたら、勉強を頑張れば頑張るほど、自分の好きな道、どこへでも選べる」

「こんな子が生まれたことが不幸」踏切へ何度も行った

「兄には将来大きな幸せが来る。それに比べて、弟の私は、小さいときから病気になって、親は苦労し心配をかけた。この家にこんな子が生まれたことが不幸だった」

「お父さん、お母さん、僕が生まれてきてごめんね...いない方がましかと思って。岩田町（岡山市）のところには当時、踏切がありましたから、そこへ何度か行ってみた」

「あのとき『お前のような子は、いらん』言われたら、線路に飛び込んだかもしれんね」



「ただ私の親は違うたんですよ。こんな私をエリートの兄と同じように、いやそれ以上に、私のことを大切に、大切に育ててくれた。そんな親を悲しませるわけにはいかなかったんですよ」

障害のある子を隠す時代 竹内さんの父は違った

当時は、障害を持つ子供を家の中に閉じ込め、隠すような時代。しかし、竹内さんの両親は違いました。特に、警察官だった父親【画像⑮⑯】は、竹内さんを積極的に外に連れ出しました。

「元気な人と同じ経験ができるように、全部用意をしてくれたんです。今思えば、『よくやってくれたな』と思いましたね」



「私としてもそれは感じていたから、そういう親がずっと心配しているわけですから、私は親を安心させたいと思っていました」

両親を安心させたい そしてチャンスが訪れた

障害のある自身を支え続けてくれた両親。そんな2人を安心させたい...チャンスは高校2年生のときに訪れました。



1964年、東京オリンピックの年。竹内さんはパラリンピックの日本代表に選ばれたのです【画像⑰】。

「これまで3回死にたいと思った」と講演で語ってきた竹内さん。そのうち「小学校時代のいじめ」「失明による挫折」の2つの苦難を乗り越えました。



東京パラリンピック出場が決まったこの年、竹内さんは父に対して涙を流す出来事がありました。



【第5話】「人生は思うように行かない...でもそこで全力を尽くせ」に続きます。



